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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı - ÇORUM

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı - ÇORUM

- Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası - Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreni - Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın konuşması - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün konuşması - Plaket töreni - Güreş müsabakalarından detaylarTürkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası - Organizasyona 45 ilden 600 sporcu katılıyorÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum 'da başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 45 ilden 600 sporcu mücadele ediyor. Çorum Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen şampiyona kapsamında düzenlenen açılış törenine sporcular, "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıktı. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, törende yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin ülke genelinde yaygınlaşması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de sporculara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, geleceğin olimpiyat sporcularının şampiyonadan çıkması temennisinde bulundu.Gül, "Balkan, Avrupa, dünya şampiyonalarında, hatta olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların temeli burada oluşturulacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek gençlerimiz şu anda aramızdadır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık ise organizasyonun gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından katkılarından dolayı Vali Kılıç ve Belediye Başkanı Gül'e plaket verildi.
Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası, 25 Mart Pazar günü sona erecek.

Açılış Töreni Nadan Şampiyon Güreş Olimpiyat 

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