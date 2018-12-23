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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi - İZMİR

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla etabıyla sona erdi - İZMİR

- Titus - Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi’ndeki yarışlardan detaylar - kupa töreniTürkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Urla etabıyla sona erdiİZMİR (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, İzmir 'de yapıldı.Urla ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona, 100 sporcu katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:Enduro E1: 1. İbrahim Ercansungur, 2. Rafet Karakuş, 3. Yunus MusmulEnduro E2: 1. Cemil Yurt, 2. Murat Kökçü, 3. Eren Mert KocamanEnduro E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Ahmet Tevfik YılmazEnduro EC: 1. Kemal Deveci, 2. Erdem Toraydın, 3. Şaban ÖzdemirEnduro EG: 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut, 3. Mehmet SadıçEnduro EV: 1. Mehmet Engin Uysal, 2. Ali Baydaş, 3. Erdem GülüşEnduro EB: 1. Gökhan Kart, 2. Çağrı Aslan, 3. Sinan OrduEnduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. Emre CoşarATV S1: 1. Haktan Özkul, 2. Zeki Emin DemirATV S2: 1. Eren Kaynak, 2. Abdurrahman Tibet MutlubaşATV S3: 1. Mehmet Aktaş, 2. Ahmet ÖzgülATV GP: 1. Mehmet Aktaş, 2. Eren Kaynak, 3. Haktan ÖzkulDereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.

Yarış Kupa Töreni 

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