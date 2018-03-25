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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası - MUĞLA

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası - MUĞLA

- Akdeniz Off - Road Park'ta düzenlenen şampiyonun drone görüntüleri - Yarışmacıların zorlu parkurdaki mücadelesinden görüntüler - TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir'in konuşması - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşmasıTürkiye Enduro ve ATV Şampiyonası - Şampiyonanın Fethiye'de düzenlenen 1. ayak yarışları sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off - Road Park'ta düzenlenen şampiyonada sporcular kros testte 2,3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4,3 kilometreden oluşan parkurda mücadele etti. Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı etkinlikte, yağış nedeniyle bozulan zeminde bazı sporcular zor anlar yaşadı.TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk ayak yarışlarının sorunsuz tamamlandığını belirtti.
Bölgede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle zeminin aşırı çamurlu olduğunu ifade eden Özdemir, "Şampiyonaya yeni katılan 90 sporcu vardı. Onlar için biraz daha zor oldu. Fethiye'deki yarışlara izleyicinin ilgisi çok güzel. 7'den 70'e herkes mücadeleleri ilgiyle izledi." diye konuştu.
Şampiyonanın 3 test etaplı ve zorluk derecesi yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, ciddi bir kaza ve sakatlanmanın yaşanmadığını aktardı.Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

Yarış Dera Şampiyon 

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