Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Drone Şampiyonası - ÇANAKKALE Haberi

Türkiye Drone Şampiyonası - ÇANAKKALE Haberi

- Dronların yarışa hazırlaması - Dronların uçuşu - Drone Yarışcıları Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı'nın konuşmasıTürkiye Drone Şampiyonası - Şampiyonanın ikinci etabı Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yapıldıÇANAKKALE (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi.
Behramkale köyündeki ATİ Havacılık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu ilk 3'e girmek için kıyasıya yarıştı.Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelerle mücadele veren pilotlar, özel olarak dizayn edilen gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı.Kıyasıya geçen mücadelenin ardından pilotlardan Atakan Mercimek birinci, Özgürcan Özçelik ikinci, Batu Eril Kun ise üçüncü oldu.Drone Yarışcıları Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın toplamda 4 etaptan oluştuğunu söyledi.

Etaplar sonunda ilk üçe giren pilotların Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacağını aktaran Kervancı, "İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde olacak. Final ise İstanbul Sultanahmet'te olacak." diye konuştu.
Öte yandan şampiyonada dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

Yarış Gebele Akkale Şampiyon Kabiliyet 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı