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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’de ilk defa ikiz kız kardeşler antrenör oldu Haberi

Türkiye’de ilk defa ikiz kız kardeşler antrenör oldu Haberi

Kurs kapanışından görüntüler

Siyer Genç Arkadaşlar İkiz Kardeş Amatör Kız Kardeş 

-İstiklal Marşı'nın okunması
-Genel ve detaylar
-Plaket takdimleri
-TFF Eğitim Görevlisi Özer Yurteri’nun konuşması
-TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu’nun konuşması
-20 yaşında olan Esin ve Ezgi Yalçınkaya’nun konuşması
-Yapılan röportajlar
-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- KİLİS

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kilis Şubesi tarafından düzenlenen TFF Grassroots C Kursunu tamamlayan ve aralarında ikiz kardeşlerin de bulunduğu toplam 30 kişi antrenörlük belgesi aldı. TFF Eğitim Görevlisi Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan nezaretinde TFF Grassroots C Kursu tamamlandı. TÜFAD Kilis Şube Başkanı Teyfuk Ercan, 25 Şubat-7 Mart tarihleri arasında kursun tamamlandığını söyledi.

TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğiyle kursu tamamlandığını ifade ederek, “Kursun isminin de Yaşar Aktürk olması bizlere gurur veriyor. Benim antrenörlük dönemimde Yaşar Aktürk Gaziantepspor’da yöneticiydi. Statü gereği bir ilde amatör takım sayısının 1.5 katı antrenör olursa, kulüplerin başında birer tane antrenör bulundurma mecburiyeti vardır. Kilis’te bu eksikliği gördük. Burasının küçük il olmasına rağmen, yüreği büyük bir ildir. Nüfusundan fazla misafir kabul ediyor. Bunu herkes kabullenemez, hekes çekemez, bizim için değerli olan şey şu, futbol topunun ve çocuğun olduğu her yerde TÜFAD olur” dedi.
TFF Eğitim Görevlisi Özer Yurteri, Kursta 12 günün nasıl geçtiğini anlayamadığını ifade ederek, “Sahada 28 erkek 2’de bayan kursiyer katıldı.
Bu kadar kursa katıldım, ilk kez kursiyerlerin kendilerini bu kadar derslere vererek, bu kadar arzulu saha içinde saha dışında dayanışmayla bir kurs yapmadım” dedi.
20 yaşında olan Esin ve Ezgi Yalçınkaya adlı ikiz kız kardeşler de TFF Grassroots C Kursu'na katıldı.
Yalçınkaya kardeşler, “Kurs güzel geçti. Hocalarımızın verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kurs çok güzel geçti, hep beraber çalıştık, güldük eğlendik. Bundan sonra genç arkadaşlarımıza, yetenekli çocuklara, güzel imkanlar sağlayarak, daha ilerlemek istiyoruz. İl kez böyle bir kursa katıldık. Daha önce babam da bu kurslara katıldı.
Burada öğrendiklerimizi çocuklara öğreteceğiz. Türkiye’de ilk kez ikiz kız kardeşlerin futbol antrenörü olması güzel bir duygu, ikimiz de aynı kişilere hizmet edeceğiz. Aynı kişileri yönlendireceğiz” diye konuştular.
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