Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları - ANTALYA
- Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları - Şampiyonadan detay - Müsabakalardan detay - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Mutlu Türkmen ile röportaj - Sporculardan detay - Salondan detayTürkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları - Antalya 'da düzenlenen organizasyona yaklaşık 600 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları, Antalya 'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'de bir otelde düzenlenen şampiyonaya, erkekler ve kadınlarda yaklaşık 600 sporcu katılıyor.Şampiyonada, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında ayrıca Akdeniz Open (açık) Dart Turnuvası da yapılıyor.TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın sorunsuz şekilde başladığını söyledi.
Türkiye Şampiyonası'nın son ayağını Ankara'da yapacaklarını ifade eden Türkmen, "Şampiyona sonrası ilk 16'ya giren sporcular, milli takım aday kadrosunu oluşturacak. Akdeniz Open Turnuvası'na beş farklı ülkeden sporcular da katıldı. Bu turnuva, hem yurt dışından gelen hem de bizim sporcularımız açısından önemli. Çünkü bu turnuvada sporcular puan alıyor. Aldıkları puanlarla dünya sıralamasındaki yerlerini belirliyor. Turnuvada ve şampiyonadaki tüm sporculara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.Şampiyona 8 Nisan Pazar günü sona erecek.