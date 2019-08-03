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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı - SAKARYA

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı - SAKARYA

- Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı - Şampiyonayı izleyen vatandaşlardan detay - Sıralama turlarından detay - Bisikletten düşerek yaralanan sporcuya görevlilerin müdahalesi - Eleme yarışlarından detay Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası - Türkiye Bisiklet Federasyonunca Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara yüzlerce sporcu katıldıSAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası, Sakarya 'da başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince Camili Mahallesi'nde inşa edilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, lisanslı yüzlerce sporcu katıldı.
Sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda en iyi zamanı elde etmek isteyen elit erkek ve elit kadın sporcular, kıyasıya yarıştı.Bisikletten düşerek yaralanan bazı sporculara ise görevliler müdahale etti.Sıralama yarışlarının ardından eleme müsabakalarına geçildi. Yarışların başlangıcını Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri yaptı.Dörderli gruplar halinde yapılan eleme turunda ilk 2'ye girmeyi başaran sporcular, finale çıkmaya hak kazandı.Yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.
Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Yarış Dera Ödül Töreni Karya Kadın Sporcu 

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