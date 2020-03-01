Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi - MERSİN

- Sporcuların antremanlarından detaylar - Sporcuların performanslarından detaylar - Türkiye şampiyonalarına veda eden milli sporcu Ümit Şamiloğlu'nun performansından detaylar - Ümit Şamiloğlu'ndan detaylar Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Şampiyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda barfiks aletinde birincilik elde eden Ümit Şamiloğlu duygu dolu anlar yaşadıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.Türkiye genelinden 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.Organizasyonda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde birinci oldu.Ümit Şamiloğlu, müsabakanın ardından sevinç gözyaşı dökerken, seyirciler uzun süre sporcuyu alkışladı. Ödül töreni sırasında Ümit Şamiloğlu, sporcular tarafından omuzlarda taşındı.Artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle: - Artistik Cimnastik ErkeklerBarfiks: Ümit ŞamiloğluParalel - Kulplu Beygir: Ferhat ArıcanHalka: Yunus Emre GündoğduYer: Mustafa ArcaGenel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal - Artistik Cimnastik KadınlarAtlama - Asimetrik Paralel - Yer: Dilara YurttaşDenge: Cemre KendirciGenel Tasnif: Nazlı Savranbaşı - Ritmik CimnastikÇember - Kurdele: İrem ÖzgürTop - Labut: Nilgün SarıoğluGenel Tasnif: Nilgün SarıoğluTrambolin Cimnastik Kadınlar: Sude AydınTrambolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu - Aerobik CimnastikBüyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı ÖzgörBüyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı ÖzgörBüyük Kadınlar: Ayşe Begüm OnbaşıBüyük Erkekler: Emir Erışık
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