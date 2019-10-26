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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Aksaray’da start aldı Haberi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Aksaray’da start aldı Haberi

Bisiklet sporcularının görüntüsü

Uzunlu Yarış Dera Bisiklet Kısa Mesafe 

-Bisiklet hazırlık çalışmaları
-Satar verilmesi
-Detaylar

- AKSARAY

- Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları Aksaray'da başladı.
Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları Aksaray'da start aldı. ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan yarışmanın ilk etabına 48 sporcu katıldı.
İlk olarak ASÜ Kampüs içerisinde turlayan bisikletçiler 70 kilometre uzunluktaki parkuru 15 Temmuz Milli İrade Meydanında tamamladı. Yarışma hakkında bilgiler veren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray’da böyle bir yarışın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz spor ve sağlık alanında ihtisaslaşıyoruz. Şu anda Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışlarını düzenliyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 400 sporcumuz var. Bugün ve yarın üçer yarışma var. Bu yarışların bir kısmı uzun bir kısmı da kısa mesafe. Bunların şehrimize bir canlılık katacağını umut ediyoruz. Bundan daha büyük yarışmaları da Aksaray'da düzenlemek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu yarışmanın bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. Daha önce de İç Anadolu'yu kapsayan bir dar bölge yarışması düzenlemiştik. Bu yarışma onun bir üstü olan bir yarış. Bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek. Bisiklet sporu harekete dayalı bir spor dalı. Öğrencilerin bisikleti sevmesi açısından bu gibi etkinlikler çok önemli" dedi.
Yarışma sonunda Tarık Buğra Yiğit 1., Mustafa Yıldız 2. ve Bekir Erdem Açıl 3. olarak etabı tamamladı.
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