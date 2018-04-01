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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası başladı - ANTALYA

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası başladı - ANTALYA

- Şampiyonadan detay - Sporculardan detay - Salondan detay - Müsabakalardan detay - Federasyon başkan yardımcısı Sait Akdağ ile röportajTürkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Antalya 'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya 952 sporcu katılıyor.Kadın ve erkek sporcular, sağ ve sol kolda, 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde kendi sıkletlerinde mücadele ediyor.Federasyon başkan yardımcısı Sait Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada dereceye girecek sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceğini söyledi.

Akdağ, "Şampiyonada dereceye giren sporcular, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gidecek milli takımın seçmelerine katılacak. Ayrıca bu sporcular, bu yıl Antalya 'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek." dedi.
Şampiyona, 4 Nisan'da sona erecek.

Sağ ve Sol Milli Takım Muhabir Nadan Şampiyon 

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