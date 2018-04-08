Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Spor Oyunları Futbol Turnuvası Gaziantep'te

-Kupa töreni

-Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir açıklaması



- GAZİANTEP



- Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen Avukatlar Spor Oyunları Futbol Turnuvası Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün de desteğiyle Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'e gelen avukatlar, Gaziantep Kalyon Stadyumunda ter döktü. Klasik ve master diye iki kulvarda ise yarışan 26 takım, 5 gün boyunca süren turnuva dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bugün düzenlenen yarı final ve final mücadelesi kapsamında klasik kategoride Gaziantep Barosu Futbol Takımı şampiyonluğu göğüslerken, master kategoride ise Ankara Barosu Futbol Takımı şampiyon oldu. Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep bölgede lokomotif bir şehir. Ekonomi ve sanayisi başta olmak üzere güçlü bir şehir. Gaziantep sporda da altın çağını yaşıyor. 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü münasebetiyle bu yıl şehrimizde bin avukatımızı misafir ettik. Bu avukatlarımız burada futbol turnuvası düzenliyorlar. Hem veteranlarda hem de gençlerde böyle bir turnuva düzenleniyor. Ve biz buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Öte yandan bir projemiz daha var bu da ‘Koşabiliyorken koş’ adlı bu proje bütün Türkiye’de şu anda başlatmış durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda karaciğer yağlanmasına 5 milyar dolar para ödüyor. Bu hastalık spor ile yenilebilecek bir hastalık. Eğer biz bütün halkımızı bu projeye dahil edebilirsek, o para Türkiye Cumhuriyeti’nin kasasında kalacak. İşte spor bu kadar önemli bir şey. Spor ortak bir dildir" diye konuştu.

Öte yandan dereceye giren takımlara ise kupaları ve madalyaları saha içerisinde düzenlenen törenle verildi.



