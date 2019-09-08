Türkiye - Andorra maçının ardından - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (1) - İSTANBUL
- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. hafta maçı - Türkiye - Andorra maçının ardından - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında konuşmasıİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında Andorra'yı 1 - 0 yendi. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)
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