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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları - ANTALYA

Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları - ANTALYA

- Tenis - Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları - Turnuvadan görüntülerTenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Turnuvanın beşinci gününde ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapıldıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın beşinci günü ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları ile devam etti.Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın beşinci gününde ana tablo teklerde çeyrek final ve çiftlerde yarı final müsabakaları yapıldı.Tek erkekler çeyrek finalde Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Fransız Pierre Hugues Herbert'i 2 - 0 mağlup etti. Çek Jiri Vesely ise Gürcü rakibi Nikoloz Basilashvili'yi 2 - 0 yendi. Fransız Adrian Mannarino da Portekizli rakibi Joao Sousa karşısında 2 - 0 üstünlük sağladı. Fransız Gael Monfils ise İspanyol Guillermo Garcia Lopez'i 2 - 0 mağlup etti.Çift erkeklerde yarı finalde de Hollandalı tenisçiler Sander Arends ve Matwe Middelkoop, Belaruslu Max Mirnyi ve Avusturyalı Philipp Oswald ikilisini 2 - 0 yendi. Brezilyalı Marcelo Demoliner ve Meksikalı Santiago Gonzalez çifti ise Çek rakibi Roman Jebavy ve Şilili Julio Peralta ikilisini 2 - 1 mağlup etti.Yarın ana tablo tek erkekler, yarı final ile çiftler final karşılaşmalarıyla devam edilecek turnuva, 30 Haziran'daki final karşılaşmasıyla sona erecek.Yarın oynanacak maçlar şu şekilde:Tek erkekler yarı final:Damir Dzumhur - Jiri VeselyAdrian Mannarino - Gael MonfilsÇiftler final:Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda) / Marcelo Demoliner (Brezilya) - Santiago Gonzalez (Meksika)ika)

Dera Tiago Çeyrek Final 

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