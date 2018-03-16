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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi

Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi

Taraftarlardan detay

Atmosfer Tezahür Basketbol Tezahürat Irak 

-Futbolculardan detay
-Fatih Terim detay
-Basketbol takımından detay
-Genel detay

- İSTANBUL

- Galatasaray’ın Fenerbahçe derbi öncesinde taraftara açık olarak Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı antrenmanı 27 bin 681 kişi izledi. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu önemli derbi öncesinde antrenmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu’na antrenmanı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yoğun destek gösterdi. Antrenman öncesinde ve sırasında hiç susmayan taraftarlar, tezahüratlar derbi için takıma moral verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca meşaleler yakarak, statta müthiş bir atmosfer yaptı. Takımını derbi öncesinde yalnız bırakmayan taraftarların sayısı ise 27 bin 681 olarak açıklandı. Antrenmanı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ile basketbolcular da izledi.
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