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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi

Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi

Evlilik teklifinden görüntüler

- - Fanatik Galatasaraylı çift, evlilik için ilk adımını statta attı İSTANBUL

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Doğum Günü 


- Galatasaraylı Enes Dundar, kendisi gibi Galatasaraylı olan kız arkadaşı Filiz Kaya'ya etti. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Enes Dundar, ilginç evlilik teklifine imza attı. Kendisi gibi fanatik Cimbomlu olan kız arkadaşı Filiz Kaya'ya Ali Sami Yen Spor Kompleksi yaptı. Filiz Kaya, Enes Dundar'a doğum günü hediyesi olarak stadyum ve müze turu bileti aldı fakat asıl sürpriz kendisine oldu. Tur sırasında hayatlarını birleştirmek için evlilik teklifini eden Enes'e Filiz de 'Evet' cevabını verdi. Bu teklif karşısında duygulanan Filiz, göz yaşlarına hakim olamadı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan çift, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılamaları kaçırmadan takip ediyor.
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