Türk Telekom’dan Galatasaray’a özel video



- Türk sporunun destekçisi Türk Telekom Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu lider bitiren Galatasaray için Türk Telekom’un hazırladığı özel video bugün yayına alındı. 9 sezon, 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa Türk Telekom’un Galatasaray taraftarı için hazırlayıp sosyal medya hesaplarından sunduğu video, formasına 4. yıldızı diken bir taraftarın görüntüsüyle başlıyor. Videonun devamında taraftar 9 yaşındaki oğluyla birlikte stadyum yolunda yürüyor. Bu esnada Türk Telekom Stadyumu’ndaki anılarını anlatmaya başlayan baba yanında yürüyen oğluna, “Bak oğlum, sen doğduğunda bu stadyumda ilk resmi maçına çıktı aslanlar” diye sesleniyor. Daha sonra videoda sırasıyla “23 Ocak 2011’de Servet Çetin’in Türk Telekom Stadyumu’nda atılan ilk resmi golü, taraftarın kırdığı desibel rekoru, Drogba’nın Real Madrid’e; Sneijder’in Juventus’a attıkları goller, bu sezon Akhisar karşısında oynanan maçta Mitroglou’nun attığı gol yansıtılıyor. Öte yandan film boyunca müzik olarak ‘Kupalara layıksın sen’ marşı çalıyor. Video, babanın oğluna “Türk Telekom ile 9 senede; 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırdığımız stadyuma hosgeldin oglum!” sözlerinin ardından Türk Telekom Stadyumu’nda yaşanan büyük şampiyonluk sevinci görüntüleri ve #KupalaraLayıkStadyum hashtag’i ile sona eriyor.

