'Türk karatesi dünyada çok iyi bir noktaya geldi' - MALATYA
"Türk karatesi dünyada çok iyi bir noktaya geldi" - MALATYA - Karate antrenmanından detaylar - Milli sporcu 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda altın madalya kazanan Burak Uygur'un konuşması"Türk karatesi dünyada çok iyi bir noktaya geldi" - Milli karateci Burak Uygur: - "Bir maça çıktığımda rakibimin tedirgin olduğunu hissedebiliyorum. Bunun sebebi de Türk sporcuların özverili bir şekilde çalışması"MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Avrupa şampiyonu milli karateci Burak Uygur, Türk karatesinin dünyada çok iyi bir noktaya geldiğini belirtti. Malatya 'da yaşayan ailesini ziyarete gelen Burak Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda altın madalya kazandığını anımsattı.Üst üstü ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandığını belirten milli sporcu, "Hedeflerimizi birer birer gerçekleştirdik. Şu an her şey güzel gidiyor. Avrupa Şampiyonası benim için kötü başlayacak gibi göründü. Orada bir hastalıkla mücadele ettim ama finale kaldım. Onun için bu şampiyonanın yeri farklı oldu benim için. Umarım önümüzdeki sene de Avrupa Şampiyonası'ndan çok iyi bir puan alırım, olimpiyat için." diye konuştu. Burak Uygur, antrenman ve kamplara ara vermeden devam ettiklerini dile getirerek, önlerinde zorlu bir Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.
Bu şampiyonada da altın madalya kazanmak istediğini ve bu sayede 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için büyük avantaj elde edeceğini anlatan Burak Uygur, şöyle devam etti:"Olimpiyatların zor geçeceğini düşünmüyorum ama oraya kota almanın zor olduğuna inanıyorum. Kotayı aldığım takdirde madalyaya çok yakın olduğumu düşünüyorum. Kotayı almak için hayatımın merkezine karateyi koymuş durumdayım. Evlilik, sosyal hayatım olsun, maddi ve manevi her şekilde ilk sırada karate geliyor. Kamplarımı, antrenmanlarımı bir şeylere ayarlama yerine bir şeyleri kamp ve antrenmanlarıma göre ayarlıyorum. Şu anda da dünya sıralamasında birinciyim. Bu şartlarda olimpiyatlara katılabiliyorum. Şimdi bundan sonra bir sene bu yarışı aynı şekilde sürdürüp olimpiyat vizesini almak istiyorum." - "Adeta antrenmanlarda savaşıyoruz"Burak Uygur, annesi, babası ve 6 kardeşinin de karate de milli sporcu olduğunu söyleyerek, başarısında bu durumun da çok etkisinin olduğunu dile getirdi.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan başta olmak üzere profesyonel bir ekibin spora hizmet ettiğini ve artık dünyada bilinen ve çekinilen bir takım olduklarını vurgulayan milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:"Türk karatesi dünyada çok iyi bir noktaya geldi. Bir maça çıktığımda rakibimin tedirgin olduğunu hissedebiliyorum. Bunun sebebi de Türk sporcuların özverili bir şekilde çalışması. Özellikle karate branşında her şeyden fedakarlık yaparak, adeta antrenmanlarda savaşıyoruz. Bunun meyvesini de sahada alıyoruz."