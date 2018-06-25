'Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi' - AĞRI Haberi
"Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi" - AĞRI - Bisikletçilerden detay - Bayrağın öpülüp devralınması - İmzanın atılması - Gizem Coşkun ve Merve Alanyalı ile röportaj - Alanyalı'nın bisikletini sürmesinden detay"Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi" - Muğla'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için yola çıkıp dönüşümlü olarak yurdu dolaşan kadın bisikletçiler Ağrı 'ya ulaştı - Iğdır bayraktarı Gizem Coşkun: - "Iğdır'dan Ağrı 'ya görev almam istendi. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün burada bayrağı arkadaşımıza devrettim" - Ağrı bayraktarı Merve Alanyalı: - "İnşallah bayrağımızı Bitlis bayraktarımıza teslim edeceğim"AĞRI (AA) - Muğla'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Ağrı 'ya geldi.Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin organizesinde Muğla'dan 19 Mayıs'ta "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne Iğdır'dan katılan Gizem Coşkun ve beraberindeki kadın bisikletçiler, Ağrı 'ya ulaştı. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak ve bisikletçiler tarafından karşılanan Gizem Coşkun, Iğdır'da devraldığı Türk bayrağını Merve Alanyalı'ya teslim etti.Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için proje yürütüldüğünü söyledi.
Iğdır'da yaşadığını belirten Coşkun, "Yaklaşık iki ay önce dernek bana ulaştı. Proje kapsamında her ilde bir kadın bisikletçi belirlenerek ilden ile şanlı Türk bayrağımızın taşınacağı söylendi. Iğdır'dan Ağrı 'ya görev almam istendi. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün burada bayrağı arkadaşımıza devrettim." diye konuştu. Bayrağı devraldığına dair evrakı imzalayan Merve Alanyalı da şöyle konuştu:"Bu etkinliği gördüğümde çok heyecanlandım. Konya'da yaşıyorum. Ama 5 yıl boyunca Ağrı 'da görev yaptım. Bu yollardan bisikletle geçerken 'Bir gün bayrakla geçebilecek miyim acaba, bayramlarımızı burada kutlayabilecek miyim acaba' dedim. Derneğin böyle bir etkinlik yaptığını gördüm. Ağrı 'da bayraktar olup olmadığını sordum. Burada bayraktara ihtiyaçlarını öğrenince ' Ağrı 'dan Bitlis'e kadar şanlı bayrağımızı gururla taşırım' dedim ve talip oldum. İnşallah bayrağımızı Bitlis bayraktarımıza teslim edeceğim."Alanyalı, yarın bayrağı teslim etmek üzere Bitlis'e bisikletiyle hareket edeceğini ifade etti. Projenin 30 Ağustos'ta başlangıç noktası olan Muğla'da sona ereceği öğrenildi.