Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı - ANTALYA
- Şampiyonluk sonrası sevinç gösterisi - Cemal Kütahya'nın şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları - Cemal Kütahya'nın açıklamalarıTürk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı - CIP Travel Antalya spor'da gösterdiği başarının ardından Katar'ın Süper Lig takımı El - Shamal'a transfer olan milli hentbolcu Cemal Kütahya, ilk senesinde takımıyla Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Milli hentbolcu Cemal Kütahya:"Sonuç bizim için de sürprizdi. Bizim için de kulüp için de ilk oldu"ANTALYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalya spor'dan Katar'a transfer olmayı başaran milli oyuncu Cemal Kütahya, takımıyla ilk senesinde Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018 - 2019 sezonunu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılmayı başaran CIP Travel Antalya spor'un başarısında, en büyük pay sahiplerinden biri sağ oyun kurucusu Cemal Kütahya oldu.O sezon 22 maçta forma giyen Cemal Kütahya, kaydettiği 153 golle ligde gol krallığında ikinci sırayı elde etti. A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Cemal Kütahya, transfer döneminde Katar'ın Süper Lig takımı El - Shamal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Antalya Spor Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapan Cemal Kütahya, özel izinle çıktığı Katar'da ilk yılında takımıyla Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. - "İnşallah başarılarımız devam edecek"
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