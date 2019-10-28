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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Turan İnce: “Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi”

Turan İnce: “Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi”

Turan İnce'nin açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- TFF 1. Lig’in 9. haftasında Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Osmanlıspor’da Teknik Sorumlu Turan İnce, “Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, “Bugün Akhisar maçından 3 puan ile ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Galibiyetten dolayı sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maç öncesinde bu maçı alacağımızı söylemiştik. Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi. Akhisarspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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