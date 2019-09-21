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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turan İnce: “3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik”

Turan İnce: “3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik”

Turan İnce

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- TFF 1. Lig’in 5. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce, “3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik” dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, “Oyunun başından sonuna kadar her iki takımın gayreti ve mücadelesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kazanmak çok güzel. 3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik” ifadelerini kullandı.
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