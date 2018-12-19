Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor Haberi

-Munzur Çayı görüntüsü

-Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi tabelası

-Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in konuşması

-Sporculardan Nazlıcan Meriç’in konuşması

-Öykü İgit isimli sporcunun konuşması



- TUNCELİ



- Su sporları merkezi haline gelen Tunceli'nin önümüzdeki yılın haziran ayında, Dünya Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Vali Tuncay Sonel'le birlikte hem sporcular hem de yetkililer hazırlıklara başladı.

Tunceli’de bulunan Munzur Çayı, 2018 yılının mayıs ayında Türkiye’nin çeşitli illerinden yüzlerce sporcu ve onlarca takımın katıldığı Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın ardından Munzur Çayı’nın 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Parkuru oldu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleri sonucunda 2019 yılı Dünya Rafting Şampiyonası’nın 8-13 Haziran tarihleri arasında Tunceli’de yapılması ilan edildi. "Munzur hem Tunceli, hemde ülkemiz için önemli" Dünya Şampiyonası'nın Tunceli’de yapılacak olması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “17 aydır hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımızın büyük desteklerini gördük. Munzur Nehri, hem Tuncelimiz hem de ülkemiz için çok çok önemli. Artık burada doğa sporları, su sporları yapılıyor. İlk kez Mayıs 2018’de Tunceli Türkiye Rafting Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı ve başarılı geçmişti. Yine Tunceli’de ilk kez 8 ile 13 Haziran 2019 tarihlerinde Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Uluslararası Rafting Federasyonu tarafından Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik kısmı uluslararası rafting parkuru yapıldı. Bu çalışmalarda gençlik ve spor bakanlığımızın, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın büyük desteklerini gördük” dedi.

"Tunceli'den şampiyonlar çıkmaya başladı" Dünya Şampiyonası ile ilgili hazırlıklara başlandığını kaydeden Sonel, “Rafting Federasyonu başkanımızla devamlı istişare halindeyiz. Buradan genç kızlarımız milli sporcu olarak yıl içinde İtalya’da hem Tunceli hem de ülkemizi temsil etmişlerdi. Şu an içinde bulunduğumuz alan rafting eğitim merkezi yapıldı. Buradan yetişecek gençlerimiz milli sporcu olarak ülkemizi temsil edecekler. Tuncelili gençler artık su ve sporla tanışmaya başladılar. Buradan şampiyonlar çıkmaya başladı” diye konuştu.

Rafting sporcuları da heyecanlı Türkiye Rafting Şampiyonası’nın kentte düzenlenmesinin ardından Dünya Şampiyonası'nın da düzenlenecek olması rafting sporcularını da heyecanlandırdı. Sporculardan Nazlıcan Meriç iyi dereceler alacaklarını inandıklarını belirtirken, Öykü İgit ise, “İlimizde rafting eğitim merkezi kuruldu. Munzur, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Antrenörlerimiz sayesinde başarılar elde ettik. Şimdi de şampiyonaya hazırlanıyoruz. Şampiyonada iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum ”ifadelerini kullandı. Sporcular, şampiyonanın düzenlenmesinde destek veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e de teşekkür etti

