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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Tuna Masters Teos Devler Ligi' sona erdi - İZMİR Video

'Tuna Masters Teos Devler Ligi' sona erdi - İZMİR Video

"Tuna Masters Teos Devler Ligi" sona erdi - İZMİR - Tuna Masters Teos Devler Ligi açık deniz balıkçılık turnuvası - Yarışmaya katılan teknelerin marinaya dönüşü - Avlanan orkinos balıkların karaya çıkarılması ve tartılması - Ödül töreninden görüntüler"Tuna Masters Teos Devler Ligi" sona erdiİZMİR (AA) - Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen "Tuna Masters Teos Devler Ligi" tamamlandı.Turnuvanın son gün yarışları için hakem heyeti, 170 santimetrenin altı balıkların yakalanmaması ve denize bırakılması, 170 santimetre üstü balıkların ise yarışma kapsamında değerlendirilmesi kararı aldı.Sığacık Körfezi’ndeki yarışmada 170 santimetre boyundaki orkinosu yakaladıktan sonra salan Toro ekibinden Tolga Aydınol, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Turnuvanın ilk günü 94,6 kilogram orkinos yakalayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in teknesi "Tornado" ekibi, "En Büyük Balık" ödülünü kazandı.Ekibe, kupasını ve Güney Afrika’da düzenlenecek Tuna Masters Cape Town yarışmasına 4 gün konaklamalı katılım hakkı ödülünü Seferihisar Belediye Başkan Vekili Kazım Parlak takdim etti.Genel klasmanda ise Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık ve Önder Yenerler’den oluşan "Strike" ekibi birinci; Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Timur Türker ve Mehmet Bilginer’den oluşan "Whale Rider" ekibi ikinci; Can Kaya Fesci, Ersin Yazıcı, Suat Can Tokgöz ve Mehmet Dönmez’den oluşan "Fes Fish" ekibi üçüncü oldu.Turnuvanın organizatörü Murat İyriboz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık bol, korursak böyle devam eder. İzmir cayır cayır yandı. Bizim bunu seyredip tepki vermememiz mümkün değildi. Bu sene bütün nakit ödülleri oraya gönderdik. Cebimizden de verdik. Tuna Masters diye ödülümüz bize orman olarak döndü." ifadelerini kullandı.İyriboz, Tuna Masters Teos'ta alınacak puanların, yarışmanın sonraki ayağı Alaçatı Turnuvası ile birleştirilerek, "Yılın Tuna Master Takımı" seçileceğini ve kazananın bir yıl boyunca bu unvanı temsil eden kemeri taşıyacağını kaydetti.

Yarış Orkinos Akalan Hakem Heyeti Irak 

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