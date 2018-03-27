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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tumbakovic: 'Sonuçtan memnunuz'

Tumbakovic: 'Sonuçtan memnunuz'

Karadağ A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic açıklama

- Tumbakovic: "Sonuçtan memnunuz" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Gori Rektör Hazırlık Maçı 


- Karadağ A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Türkiye ile oynanan karşılaşmanın kendileri açısından tam manasıyla bir imtihan olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Karadağ A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, "Maçtaki oyundan ziyade karşılaşmanın neticesi bizler için memnuniyet verici. Hoşnutsuzluk yapan birçok husus var lakin bu skor, kutlanması gereken bir sonuç. Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bizden daha yüksek seviyede kategorize edilmiş durumdalar. Aynı zamanda takımın oyununu Dünya Kupası elemelerine nazaran çok daha üst seviyelere taşımış muazzam bir teknik adam tarafından yönlendiriliyorlar" diye konuştu.
Karadağ ekibinin Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye'ye karşı oynanan karşılaşmaları analiz ederek ne derecede başarılı olunduğunu gözden geçireceğini ifade eden Tumbakovic, "Her halukarda, Türkiye karşısında aldığımız nihai sonuç gayet memnuniyet verici. Türkiye 2 farkla önde iken tepkimizi ortaya koyabildik. Lakin burada sonucu etkileyen şeyin bizim becerikliliğimiz mi yoksa karşı tarafın hataları mı olduğu konusunu tetkik etmek gerek. Bu maçın ardından konuşulması gereken çok şey var" dedi.

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