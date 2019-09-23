Tüm rakiplerini 'Nakavt' eden tekvandocunun, hedefi Dünya şampiyonluğu İzle

-Polat ile röp.

-Antrenörü Acar ile röp.

-Genel ve detay



- Tüm rakiplerini "Nakavt" eden tekvandocunun, hedefi Dünya şampiyonluğu- Elazığlı Tekvando Balkan Şampiyonu 18 yaşındaki Gülse Polat, 11 yaşında başladığı sporda aldığı başarılarla adından söz ettirirken, kendisine hedef olarak önce Avrupa sonra Dünya Şampiyonluğunu koydu ELAZIĞ



- Tekvandoda 7 yıl içerisinde önemli bir gelişme gösteren 18 yaşındaki Gülse Polat, Bulgaristan’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda rakiplerinin hepsini "Nakavatla" yenerek şampiyon olup altın madalya kazandı. Genç sporcu, kendisine önce Avrupa ardından da Dünya şampiyonluğunu hedef olarak koydu. Elazığlı 18 yaşındaki tekvando sporcusu Gülse Polat, 11 yaşında başladığı bu sporda başarılarla adından söz ettirmeye başladı.

İl, bölge ve Türkiye şampiyonluklarının ardından Türk Milli Takımı’nın üst düzey sporcuları arasına adını yazdıran Polat, son olarak 13-15 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’ın Samakov kentinde yapılan Balkan Tekvando Şampiyonası’nda 57 kiloda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. 11 yaşında kendisini keşfeden antrenörü Suat Acar refakatinde tüm gücüyle yeni hedeflere odaklanan genç tekvandocu, 1-3 Kasım tarihlerinde Filistin’de düzenlenecek olan şampiyonada da altın madalya kazanmayı, ardından da Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almayı istiyor. Tekvando ile 6. sınıftayken tanıştığını aktaran Gülse Polat, “O zamanlarda takım halinde antrenmanlara geliyorduk buraya. Daha sonra Suat hocamla çalışmalara başladık. Suat hocam sayesinde bu seviyelere geldik. Emek verdiğimiz için iyi sonuçlar aldık. Benim en büyük şansım antrenörüm. Balkan şampiyonluğu güzel bir duygu. Daha öncesinde Beyrut’ta bir altın madalya daha kazanmıştım. Bulgaristan’a Elazığ’a geldikten bir gün sonra gittik. Yorucu bir tempoydu benim için ama sonuç güzel oldu. Dört maç yaptım ve rakiplerimin hepsini nakavtla yendim. İnşallah devamı da benim için güzel olur” dedi.

“Hedefim Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlar” Balkan şampiyonluğunun kendisi için yeterli bir hedef olmadığına değinerek iddialı konuşan genç sporcu, “Çok şükür ama benim için yeterli değil. Hedefim Avrupa, Dünya ve nasip olursa 2024, olmazsa da 2028 olimpiyatlarında yer almak. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için antrenörümle çalışmalara devam ediyorum” ifadelerini kullandı. Acar: “Balkan Şampiyonluğu yeterli değil” Genç sporcusu ile tanışmalarının 7 yıl öncesine dayandığını ifade eden Antrenör Suat Acar (38) ise, “Gülse ilk olarak yıldızlar kategorisinde yarışmaya başladı.

İlk yılında tecrübe edindikten sonra ikinci yılından itibaren final oynadı ve ikinci oldu. Gençlerde Avrupa Şampiyonası’nda, Ümitlerde Avrupa Şampiyonası’nda yarıştı. Bu yıl büyüklere geçti, artık işin ciddi boyutu başladı.

İlk yılı olmasına rağmen büyük bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu. Akabinde birkaç uluslar arası şampiyonaya daha katıldı.

Son olarak Balkan Şampiyonası’nda yarıştı. Gerçekten üstün bir başarı göstererek ve tüm rakiplerini nakavtla yenerek şampiyon oldu. Bu bizim için tabi yeterli değil. Amacımız Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda öncelikle madalyalar almak, daha sonrasında olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.



