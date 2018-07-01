Tüfenkci, "Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri" müsabakalarını izledi - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katıldığı etkinlikten görüntüler - Güreş müsabakalarından detaylar - Bakan Tüfenkci'nin dereceye giren sporculara madalyaları verilmesiGümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya 'da - Bülent Tüfenkci, 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen "Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri" müsabakalarını izlediMALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen "Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri" müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.Tüfenkci, Malatya 'da Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları takip etti.Müsabakaları izlemeye gelen vatandaşları selamlayan Tüfenkci, daha sonra sporculara başarılar diledi.Tüfenkci, ardından çeşitli kategorilerdeki karşılaşmalar ile Enes Bandırma ve Halil Hopur arasındaki başpehlivanlık müsabakasını izledi.Bakan Tüfenkci, müsabaka sonucunda başpehlivanlığı kazanan Enes Bandırma ile dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek, sporculara başarılar diledi.Programa, Vali yardımcıları Regaip Ahmet Özyiğit ve Ali Sakar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve çok sayıda davetli katıldı.