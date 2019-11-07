TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret - ANKARA
- TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yönetim kurulu üyelerinin Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ziyareti - Hüseyin Doğru'nun Hamza Hamzaoğlu'na çiçek takdim etmesi ve sohbeti - TSYD Ankara Şubesi yönetiminin Hamza Hamzaoğlu ile fotoğraf çektirmesi - TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yönetim kurulu üyelerinin MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyareti - Toplu fotoğraf çekimiTSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankara gücü kulüplerine ziyaret - Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi yönetimi, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve MKE Ankara gücü Başkanı Fatih Mert ile bir araya geldiANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, başkentin Süper Lig'deki temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankara gücü'nü ziyaret etti.TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya geldi.Antrenman öncesinde Hamzaoğlu'na kırmızı - siyah çiçek takdim eden Hüseyin Doğru, deneyimli teknik adama başarı dileklerini de iletti.Gençlerbirliği, MKE Ankara gücü ve TSYD'nin Ankara sporu için önemine dikkati çeken Doğru, dernek olarak başkent temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı.TSYD yönetimine ziyaret için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu da futbol kulüplerinin başarısında basının katkısına vurgu yaptı. - MKE Ankara gücü'ne ziyaretTSYD heyeti, Gençlerbirliği'nin ardından başkentin diğer Süper Lig temsilcisi MKE Ankara gücü Kulübüne geçti.Sarı - lacivertli kulübün başkanlığına yeni seçilen Fatih Mert, TSYD yönetimini, Beştepe'deki tesislerde ağırladı.TSYD yönetimi ziyarette Fatih Mert'e yeni görevinde başarılar diledi.MKE Ankara gücü'nde bir dönem basın sözcülüğü de yapan Mert, TSYD'ye verdiği destek ve başarı dilekleri için teşekkür etti.TSYD yönetimi ve Fatih Mert, görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.
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