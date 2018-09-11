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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
TSSF engellileri sualtıyla buluşturacak - KOCAELİ Haberi

TSSF engellileri sualtıyla buluşturacak - KOCAELİ Haberi

- "Engelli Dalıcı Eğitmeni ve Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı" seminerinden görüntüler - TSSF Eğitmeni Murat Kulakaç'ın röportajıTSSF engellileri sualtıyla buluşturacak - Engellilerin donanımlı dalış yapabilmesi için "Engelli Dalıcı Eğitmeni ve Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı" seminerleri 30 eğitmenin katılımıyla Kocaeli 'de başladıKOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) düzenlenen "Engelli Dalıcı Eğitmeni ve Engelli Dalıcı Eğitmen Asistanı" seminerleri Kocaeli 'de başladı.
Başiskele ilçesindeki otelde başlayan seminere çeşitli illerden katılan 30 eğitmen, teorik ve havuzda pratik eğitimleriyle engelli sağlığı, sualtında yaşanabilecek sorunlar, alınması gereken aksiyonlar gibi birçok konuda bilgilendirilecek.TSSF Eğitmeni Murat Kulakaç, Engelli Dalıcı Dalış Talimatı'ndaki kurallar ve standartları içeren sunum yaptı. Seminere katılan dalış eğitmenleri ve CMAS 3 yıldız dalıcılar, fizyoterapist, psikolog ile özel eğitim uzmanlarınca verilecek eğitimin ardından gün sonunda sınava tabi tutulacak.Seminer, otelin havuzunda engelli dalıcılara yönelik su çalışmasıyla yarın sona erecek.Eğitmen Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce yine Kocaeli 'de ilki düzenlenen seminerde 49 eğitmenin Engelli Dalıcı Eğitmeni olduğunu anımsatarak, eğitmenlerin ülkenin dört bir yanında engellileri donanımlı dalışla buluşturmaya başladığını dile getirdi.Türkiye'nin hemen her noktasından eğitmenlerin seminere katılım sağladığını ifade eden Kulakaç, yıl sonuna kadar farklı illerde seminerleri tekrarlayacaklarını kaydetti.
Katılıma olan ilginin kendileri açısından iyi bir gösterge olduğuna değine Kulakaç, "Arkadaşlarımız istekli, hızlı bir şekilde engellileri suyla buluşturup faaliyetlerini sürdürecek." diye konuştu.
Eğitmen ihtiyacını gidermelerinin ardından engellileri öncelikle havuzda eğitip, suyu daha sıcak ve görüşün daha iyi olduğu güney sahillerinde denizle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kulakaç, projenin amacına ilişkin şunları söyledi:"Su engelsiz bir ortam. Uzaydan sonra üç boyutlu hareket yapabileceğiniz tek yer. Suda engelli dalıcımız ayağı olmayan ayağını buluyor, rahat hareket edebiliyor. Rahat tırmanıyor, takla atıyor ve kendisini çok huzurlu hissediyor. Bunlar dışında suyun hidroterapi dediğimiz inanılmaz bir iyileştirici etkisi var. Engelli bireylerin hem sosyalleşmesini hem de mutlu olmasını istiyoruz. Onlara mutluluk verecek en güzel ortama taşıyacağız. Ülkemizde federasyonun sistemi henüz yeni kuruluyor. Bu seminer sonrası yaygınlaşacak. Bu bir eksiklikti ama TSSF hem talimatı çıkartarak, hem de dalış yetki belgesi vererek bu faaliyetleri hızlandıracak. Engellileri suyla buluşturacak."

Dera Psikolog Muhabir Gesi 

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