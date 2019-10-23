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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti Video

Tribünlerin ıslıkladığı Belhanda direkt soyunma odasına gitti Video

Belhanda'nın stattan çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yıldız Futbolcu Forma Rektör Irak 


- Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray’da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.
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