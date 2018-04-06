Trampolinde hedef olimpiyat kotası - BOLU

- Sporcuların seçme yarışında mücadelesi - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in açıklaması - Milli takım kaptanı 25 yaşındaki Gürkan Mutlu'nun açıklamasıTrampolinde hedef olimpiyat kotası - Bolu 'da hazırlıklarını sürdüren Trampolin Milli Takım'da hedef, ilk kez katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak olimpiyat kotası almak - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: - "Biz trampolin branşında bir kişiyle de olsa olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Umarım başarırız" - Takım kaptanı Mutlu: - "İnşallah yarışmayı güzel bir şekilde tamamlayarak, iyi derecelerle dönmeyi planlıyoruz"BOLU (AA) - Bolu 'da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Trampolin Milli Takımı sporcuları, olimpiyat kotasını hedefliyor.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 8 erkek, 4 kadın olmak üzere 12 sporcudan oluşan Trampolin Milli Takımı yerli ve yabancı antrenörler yönetiminde, 12 - 15 Nisan'da Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.Takım kampını ziyaret eden ve çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi alan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu 'da gençler ve büyükler milli takımlarının kamp yaptığını anımsatarak, "Buradan sporcularımız direkt Bakü'ye geçecekler ve yaklaşık iki haftadır da Bolu 'da kamptalar." dedi. Çelen, olimpiyatlarda trampolin branşında da var olduklarını göstermek istediklerini ifade etti. Trampolinin çok zor bir branş olduğunu aktaran Çelen, "Olimpiyatlarda 16 erkek ve 16 kadın sporcu yer alıyor. Dünyada ilk 16 sporcu içerisinde yer almak hiç de kolay bir şey değil. Biz trampolin branşında bir kişiyle de olsa olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Umarım başarırız. Antrenörlerim ve teknik kurulum da buna inanıyor. Bu kotayı onlar da koydu ve sporcularımız da inandı. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçlerde trampolin branşında da varız diyeceğiz. En azından 2020 olmasa da 2024'te trampolin branşı Türkiye'ye damgasını vuracaktır." diye konuştu. - "Kimin ne yapacağı hiç belli olmayan bir branş"Suat Çelen, sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda final beklediklerini anlatarak, "Trampolin öyle bir branş ki dünya olimpiyat şampiyonu bir bakmışsınız hiç derece yapamamış. Kimin ne yapacağı hiç belli olmayan bir branş. En üst düzey sporcular bile küçük bir hatadan madalyaları ve finalleri kaybedebilirler." değerlendirmesini yaptı.Geçen yıl 17 ile 21 yaşta Bolu lu ve İzmirli 2 sporcu ile senkronizasyonda dünya şampiyonluğu kazandıklarını vurgulayan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:"Bence bu trampolin branşında bir devrim oldu. Herkesin algılarını değiştirdi. 'Biz de yapabiliyormuşuz' dendi. Bu noktada çok mutluyum. Umut ediyorum ki trampolin branşı önümüzdeki yıllarda Türk cimnastiğinin en başarılı branşlarından biri haline gelecek." - "İyi derecelerle dönmeyi planlıyoruz"Milli takım kaptanı 25 yaşındaki Gürkan Mutlu ise Bolu 'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ve Türkiye'nin en iyi cimnastikçilerinin kampta çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Burada Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Kampta alttan gelen gençlerimiz var. Geçen yıl dünya şampiyonluğunu kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde takım olarak yarışma fırsatı yakaladık. İnşallah yarışmayı güzel bir şekilde tamamlayarak, iyi derecelerle dönmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.Gürkan, sporcuların Avrupa Şampiyonası'na odaklandığını ve başarı için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.