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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - ÇANAKKALE

Trafik kazası: 8 yaralı - ÇANAKKALE

- Olay yerinden görüntülerÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ezine'den İzmir istikametine giden Muhammed Sadak yönetimindeki K EU 7676 plakalı otomobil ile Bozcaada'dan Çanakkale 'ye gelen Serpil Dayanç'ın kullandığı 59 TB 949 plakalı otomobil Bozcaada kavşağında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Elvan, Ünal ve Adnan Sadak, Nesibe Gürel, Mehmet Yekta ve Eylül Yüsra Dayanç yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akkale 

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