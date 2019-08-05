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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu - TRABZON

Trabzonsporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu - TRABZON

- Taraftarlardan detayları - Yusuf Yazıcı'ya taraftarların yoğun ilgisi - Yusuf Yazıcı ile taraftarları sarılması - Taraftarların slogan atması - Yusuf Yazıcı'nın uğurlanması Trabzon sporlu Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu - Yusuf Yazıcı, Lille ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Trabzon ’dan ayrıldıTRABZON (AA) - Trabzon sporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon 'dan ayrıldı.Bordo - mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzon spor taraftarı yolcu etti.Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi. - Taraftardan destek istediTaraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz." dedi.
Trabzon sporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.

Sarılar Helal 

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