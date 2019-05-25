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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonsporlu oyunculardan örnek davranış

Trabzonsporlu oyunculardan örnek davranış

Trabzonsporlu oyuncuların soyunma odasını temizleme görüntüleri

- TRABZON

Sosyal Medya 


- Trabzonsporlu oyuncular, Çaykur Rizespor deplasmanında kullandıkları soyunma odasını maç sonu temizledi. Spor Toto Süper Ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşılaştı. Bordo-mavililerin müsabakadan 3-2 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından futbolculardan Hugo Rodallega ve Pereira'nın, takımın kullandığı soyunma odasını temizlerken çekilen görüntülerini takımın genç yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa zamanda büyük ilgi gören paylaşım büyük bir takdir topladı. Yusuf Yazıcı ise paylaşımının altına , "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" ifadelerine yer verdi.
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