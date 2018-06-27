Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

- Sağlık kontrolünden görüntüler

- TRABZON

Kan Testi Trol 


- Trabzonspor’da 2018-19 sezonu öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan bordo-mavili kulübün futbolcuları bugün sağlık kontrolünden geçti. Karadeniz ekibindeki Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Muhammet Beşir ve Abdulkadir Ömür’ün doktorlar eşliğinde sağlık kontrollerine başlandı. Futbolcular kan testi, efor ve EKG testlerinden geçerek yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladılar.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı