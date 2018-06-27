Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti



- Trabzonspor’da 2018-19 sezonu öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan bordo-mavili kulübün futbolcuları bugün sağlık kontrolünden geçti. Karadeniz ekibindeki Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Muhammet Beşir ve Abdulkadir Ömür’ün doktorlar eşliğinde sağlık kontrollerine başlandı. Futbolcular kan testi, efor ve EKG testlerinden geçerek yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladılar.

