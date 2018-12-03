Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor Yönetim Kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı Haberi

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı Haberi

Detaylar

- TRABZON


- Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı. Trabzonspor'un yeni idari binasında gerçekleştirilen törene Divan Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu üyeleri, kurul başkanları ve üyeleri katıldı.
Mazbataları yönetim kurulu üyeleri adına Ömer Sağıroğlu aldı. Ardından yeniden göreve seçilen Disiplin Kurulu Başkanı Raci Gençosmanoğlu, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ile Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile kurul üyelerine mazbataları verildi.
Törende konuşan Ali Sürmen, "Trabzonsporumuzun Olağan Genel Kurulu yapıldı ve seçime tek listeyle giren yeni yönetim kurulu seçildi. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Trabzonspor camiasının beklentilerine cevap vermeleri yönünde önceki yönetim çalışmalarını da değerlendirerek umudumuzu yüksek tutuyoruz" dedi.
Ömer Sağıroğlu ise, sağduyulu bir ortamda gerçekleştirilen kongre için teşekkür ederek, "Trabzonsporumuz için hizmetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Galatasaray'dan 40 Bin Kişilik AntremanGalatasaray'dan 40 Bin Kişilik Antreman
Kayserispor- Trabzonspor Maçından KarelerKayserispor- Trabzonspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı