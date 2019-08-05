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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor ve Malatyaspor’un rakipleri belli oldu Haberi

Trabzonspor ve Malatyaspor’un rakipleri belli oldu Haberi

UEFA kura çekiminden görüntüler

Nani Çekim Kura Çekimi 

-detaylar

- İSTANBUL

- Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’na yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’un rakiplerini elemesi halinde karşılaşacakları takımlar belli oldu. Trabzonspor, Sparta Prag’ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off’ta Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Yeni Malatyaspor ise Sırbistan temsilcisi Partizan’ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) maçının kazananı ile oynayacak.
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