İyi Ki Varsın Hakkında

Kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçlarını, hastalıklarda son tedavi seçeneklerini, kısacası hayatın her alanına dair merak ettiğiniz soruların cevaplarını uzman konuklar bu programda sizler için cevaplayacak… “Esra Harmanda ve Op. Dr. Volkan Kıyak’ın sunduğu İyi Ki Varsın hafta içi her gün Beyaz TV’de! ...

-Taraftarların görüntüsü-Açıklamalar-Yenilen yemek-Detaylar- - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:- “Bu manzara dünyaya örnek olsun” TRABZON- Trabzonspor-Kayserispor müsabakası için Trabzon’a gelen Kayserispor taraftarları bordo-mavili taraftarlarla birlikte öğle yemeğinde buluştu. Olimpiyat Parkı’nda yenilen yemeğe 'Bize Her yer Trabzon', 'Trabzon Sen Bizim Kardeşimizsin' ve 'Büyük Başkan' sloganlarıyla gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yemeğe ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile buluştu. Gümrükçüoğlu, yemekte yaptığı konuşmada Trabzonspor ve Kayserispor arasındaki bu dostluğun Türkiye ve dünyadaki tüm kulüplere örnek olması temennisinde bulundu. Konuşmasında "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un hakkının teslim edilmesi gerekiyor" diyen Gümrükçüoğlu şöyle konuştu: “Hem Trabzonspor’umuz hem Kayserispor’umuz adına konuşan kardeşlerim sporun, futbolun fair-play anlayışını, futbolun barış içinde yarış olduğu, birbiri ile kucaklaşmak olduğu mesajını bu şehirden bütün dünyaya verdiler. O bakımdan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. ‘iyi ki varsınız’ diyorum. Kayserispor’umuzun taraftarlarının Trabzonspor’umuzun taraftarlarını Kayseri’de bağrına basmasından, en güzel şekilde misafir etmesinden son derece mutlu olduk. Bugüne kadar yürüyen bu kardeşliğin ilelebet devam etmesini, ülkemizde ve dünyadaki bütün futbol kulüpleri arasında aynı anlayışın, barışın ve kardeşliğin hâkim olmasını Trabzonspor ve Kayserispor taraftarları olarak temenni ediyoruz. Bu anlayış bütün ülkemize ve bütün dünyaya örnek olsun istiyoruz. 2010-2011 sezonunun gerçek şampiyonu nasıl Trabzonspor ise hakkı ve adaleti isteyen herkesin bu hakkı teslim etmesinin; o barışın, o kardeşliğin ana yolunu açacağına inanıyor ve o hakkın teslim edilmesinin temiz futbolla birlikte bütün futbol kulüplerimizin çok daha büyük başarılara ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz.” Trabzonspor taraftarları adına söz alan Bekir Kodalak ise iki camia arasındaki dostluğa dikkat çekti. Kayserispor taraftarlarının Trabzonspor taraftarlarını Kayseri’de her zaman en güzel şekilde ağırladığını ifade eden Kodalak, “Sizler bizi Kayseri’de her zaman çok güzel ağırladınız. Biz de sizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan bize her türlü katkıyı sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayserispor demek Trabzonspor demektir, Trabzonspor demek Kayserispor demektir” diye konuştu.Kayserispor taraftarları adına konuşan Alper Türkmen de Trabzonspor taraftarlarına ve Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti. Türkmen, “Trabzon’da hoş bulduk sefalar bulduk. Trabzonspor camiasına, Trabzonspor taraftarlarına bizleri bu şekilde ağırlayıp onure ettikleri için teşekkür ederiz. Biz Trabzon-Kayseri hepimiz biriz” ifadelerini kullandı.