Trabzonspor’un yeni sponsoru Vestel

-Turan Erdoğan'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- 1995-1999 yılları arasında Trabzonspor’a forma ana sponsoru olan Vestel ile bordo-mavililer yeniden buluştu. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Vestel, Türkiye’nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Trabzonspor’a forma sponsoru oldu. 1995-1999 yılları arasında da bordo-mavililere sponsor olan Vestel, 24 yıl sonra yeniden Trabzonspor’la iş birliği yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel CEO’su Turan Erdoğan katıldı.

Vestel ile yaptıkları iş birliğinin 3 yılı kapsadığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu anlaşmanın Trabzonspor’un yükselişine hız katacağı vurgusunu yaptı. Ağaoğlu, “Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde ‘Vestel’ isminin güzel bir hatırası var. 1990’lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye’de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir. Ben şahsen, kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Vestelli ilk maç Prag’ta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vestel forma sponsorluğundaki ilk maça Avrupa’daki ilk sınav olan Sparta Prag mücadelesiyle çıkacaklarını belirtirken, Vestel CEO’su Turan Erdoğan da Şenol Güneş Stadı’nda bir Vestel tribünü olacağını açıkladı.



