Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu - TRABZON
- Ahmet Ağaoğlu'nun tribünde telefonla konuşması - Seçim sonuçlarının okunması - Ahmet Ağaoğlu'nun kürsüdeki konuşması - Ahmet Ağaoğlu'nun tebrikleri kabul etmesi - Aile fotoğrafı Trabzon spor Kulübünün kongresi - Kulüp başkanlığına Ahmet Ağaoğlu'nun seçildiği açıklandıTRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübünün 73. genel kurulunda başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi.Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken 1559 oy geçerli sayıldı.Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından yaklaşık 2,5 saat saat süren sayım sonucunda divan başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak bordo - mavili kulübün yeni başkanı olduğunu açıkladı. Algan, diğer aday Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığını belirtti. - Ağaoğlu'nun listesiAhmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:Asil Üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Serdar Ekrem ŞirinYedek üyeler: Zafer Göktaş, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Dursun Ali Sakarya, Kemal Ertürk - 17. başkan olduAhmet Ağaoğlu, Trabzon spor'un 17. başkanı oldu.Bordo - mavili kulüpte, sırasıyla Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, başkanlık görevini yapmışlardı. - Öz geçmişi1957 yılında Trabzon 'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu. Ağaoğlu, 2000 yılından itibaren 18 yıldır Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzon spor yönetim kurulunda yer alan Ağaoğlu, 2000 - 2002 yıllarında Özkan Sümer döneminde ise başkan yardımcılığı yaptı.Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babası.