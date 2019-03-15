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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor'un CAS davası sona erdi - LOZAN

Trabzonspor'un CAS davası sona erdi - LOZAN

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklaması - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"Bu bir hak arayışı, bu bir adalet arayışı. 8 senedir devam eden bir arayış. 58 sene de geçse biz bu işin peşini bırakmayacağız"LOZAN (AA) - Trabzonspor Kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 2010 - 2011 sezonuyla ilgili şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma sona erdi.İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo - mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu.Fenerbahçe Kulübünü ise yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin temsil ederken, Türkiye Futbol Federasyonu avukatları da duruşmada yer alan taraflar oldu.Öğle saatlerinde başlayan duruşma, verilen 1 saatlik aranın ardından akşam sona erdi. Kararın gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.Öte yandan, bir grup Trabzonspor taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplanarak yöneticilerden duruşmaya ilişkin bilgi aldı. - "Bu işin peşini bırakmayacağız"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beklenenden çok uzun süren duruşmadan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Duruşma) yaklaşık 8 saat sürdü. Bütün tarafların görüşleri alındı. Bizim hukukçularımız, avukatlarımız çok iyi hazırlanmışlar. Bunu söyleyebilirim." dedi.
Mahkeme süreciyle alakalı bir şey söylemesinin hukuken mümkün olmadığını belirten Ağaoğlu, mahkeme başkanının da taraflara uyarıda bulunduğunu aktardı.Ağaoğlu, "Ancak şunu söyleyeyim, bu bir hak arayışı, bu bir adalet arayışı. 8 senedir devam eden bir arayış. 58 sene de geçse biz bu işin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı. - Fenerbahçe cephesiFenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise mahkeme başkanının uyarısı nedeniyle duruşmaya ve sürece ilişkin bir açıklamada bulunamayacağını kaydetti.
Pekin, kararın ne zaman açıklanacağının da bilinmediğini sözlerine ekledi.

Şike Davası Mahkeme Başkanı Muhabir İsviçre Irak 

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