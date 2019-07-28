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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Trabzonspor 52. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinden görüntü

- İSTANBUL


- Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı. Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. Sütlüce’de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç’e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.
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