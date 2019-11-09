Trabzonspor taraftarlarından hakemlere 'sessiz' protesto - TRABZON
Trabzon spor taraftarlarından hakemlere "sessiz" protesto - TRABZON - TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde oturan taraftar görüntüsü - Müdürlüğün kapısına ise "Temiz Futbol" yazılı siyah çelenk görüntüsü - Trabzon spor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt 'ün konuşması - Trabzon lu Gençler Taraftar Grubu'nun "Jan" lakaplı Başkanı Mehmet Fındıkçı'nın konuşması Trabzon spor taraftarlarından hakemlere "sessiz" protestoTRABZON (AA) - Trabzon sporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı.Taraftar derneklerinin üyeleri ve taraftar gruplarının liderleri, Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu'nda, Trabzon spor'un maçlarında hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde toplandı.Hatalara tepki göstermek için sessiz oturma eylemi gerçekleştiren grup, Müdürlüğün kapısına "Temiz Futbol" yazılı siyah çelenk bıraktı.Gruplar adına konuşan Trabzon lu Gençler taraftar grubunun "Jan" lakaplı lideri Mehmet Fındıkçı, herkese eşit düdük çalınmasını istediklerini söyledi.
Fındıkçı, geçen hafta oynanan Göztepe - Trabzon spor maçındaki hakem hataları sonrasında, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bir yöneticinin açıklamaları nedeniyle ceza aldığını anımsatarak, "PFDK'nin, bizim başkanımıza ve yöneticilerimize verdiği ceza yanlıştır. Hakemler herkese adaletli düdük çalsınlar. Maç sahada kazanılsın, masa başında değil. Biz adaletli düdük çalan hakemler istiyoruz, iyi bir federasyon ve temiz futbol istiyoruz." ifadelerini kullandı. Trabzon spor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt ise eylemin Trabzon spor'a yapılan haksızlıkların süregelmesiyle başladığını belirtti. Hakem hatalarıyla Trabzon spor'un önünün kesilmeye başlandığını ileri süren Söğüt, "Arkadaşlarımızla birlikte biz de bugün temiz futbol için futbolun sadece sahada oynanması için sessiz bir oturma eylemi gerçekleştiriyoruz." dedi. Faroz Taraftar Derneği Başkanı Emrah Urcu da özellikle son oynanan Göztepe maçında Sosa ve Sörloth'a yapılan hareketlerin görmezden gelindiğini ileri sürerek, "Merkez Hakem Kurulunun (MHK), 'Bariz hatalarda VAR sistemine gidilecektir ve bu bariz bir hata değildir' açıklaması tam bir skandaldır. Geçmiş senelerde Trabzon spor üzerinden yapılan hakem hataları hafızalarda tazeliğini korurken tekrar buna benzer hatalar ile Trabzon spor'un önünün kesilmesine camia olarak müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.
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