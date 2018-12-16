Trabzonspor taraftarları, GS Store'a saldırdı



- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de olay çıkardı. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması için Taksim'de toplanan bordo-mavili taraftarlar, meydanda bulunan GS Store'a saldırdı. Güvenlik ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayda mağazada maddi hasar oluştu. Yaşanan olaydan dolayı mağazanın kepenkleri kapatılırken çalışanlar, saldırganlara tepki gösterdi. Yaşanan olayları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

