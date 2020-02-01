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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı

Taraftarların sevinç gösterisi

Tezahür Şampiyon Tezahürat 

-detaylar

- TRABZON

- Süper Lig'in. 20 haftasında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sokağa dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, galibiyeti coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanına toplanan binlerce taraftarlar ellerinde meşaleler eşliğinde takımları lehine sürekli tezahürat yaparken, şampiyonluk sloganları attı. Yolu zaman zaman araç trafiğine kapatan taraftarlar kolbastı oynarken, yoldan geçen araçları sallamaları dikkat çekti.
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