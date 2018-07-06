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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor antrenmanından detaylar

- LYUBLYANA

Dera Tillo Rektör 


- Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyublyana şehrine bağlı Kranj kasabasında sürdürüyor. Sabah basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Castillo, Sosa ve Burak katılmazken Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan takımdan ayrı çalıştı. İzinli olan Onazi dışında izinsiz olarak takımın kampına katılmayan Esteban da yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise yeşil ve beyaz takım olmak üzere yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu antrenmanı yeşil takım Ali Han Tuncer (2), Ibanez ve Cafer Tosun’un golleri ile 4-1 kazanırken, rakip takımın tek golü Kucka’dan geldi. Yapılan çalışmada Teknik Direktör Ünal Karaman'ın oyuncularını sık sık uyararak, ne yapacaklarına önceden karar vermelerini isterken, kaliteli pas alış-verişinde bulunulmasını belirtti.

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