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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçının ardından - Karaman ve Kürkçüoğlu - TRABZON

Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçının ardından - Karaman ve Kürkçüoğlu - TRABZON

- Trabzon spor'un teknik direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması - Sivas Belediyespor teknik direktörü Şenol Kürkçüoğlu'nun açıklaması - Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"Oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnunum" - Sivas Belediyespor Teknik Sorumlusu Şenol Kürkçüoğlu:"Rakibimiz, gücüyle bizi mağlup etti"TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2 - 2 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 5 - 0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzon spor'un teknik direktörü Ünal Karaman, oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde özellikle sağlık noktası açısından ciddi eksik vermeden maçı tamamlamamız bizim için sevindirici. Oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnunum. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Sivas Belediyespor Teknik Sorumlusu Şenol Kürkçüoğlu ise kendileri açısından maçın pek değerlendirilecek yönü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Oynadığımız takımın gücü belli. Dört büyük takımdan biri. Şampiyonluk kazanmış bir takıma karşı oynadık. İlk maçta rakibin rotasyonu dolayısıyla elimizden geldiği kadar başa baş mücadele ettik ve 2 - 2'lik sonuç aldık. Golü erken yememiz direncimizi düşürdü. Sonra topa sahip olarak pas yapmaya çalıştık ama rakip kaleye etkili atak geliştiremedik. Rakibimiz, gücüyle bizi mağlup etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Kendi ligimizdeki durumu değerlendirip hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rotasyon Yükselen 

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