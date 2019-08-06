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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor Prag’a tur için uçtu Haberi

Trabzonspor Prag’a tur için uçtu Haberi

Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri

Başkent 

-Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor, 8 Ağustos Perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için bugün Çekya'nın başkenti Prag’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçak ile karşılaşmanın oynanacağı Prag'a uçtu. Bordo mavilileri Prag'a havalimanından bir grup taraftar uğurladı. Trabzonspor’un Prag kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve yeni transfer Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ile Fıratcan kafilede yer almadı.
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