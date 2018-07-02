Trabzonspor pas çalıştı



- Trabzonspor, Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından savunmayı ve hücumu birlikte düşünmelerini istedi. Slovenya Futbol Federasyonu ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana transfer görüşmesi yapmaları için izin verilen Ramil Sheidaev, Matus Bero ve Aytaç Kara ile izinsiz olarak gelmeyen Esteban Alvarado katılmadı. Dünya kupasında mücadele eden Onazi’nin ise ilerleyen günlerde kampa katılacağı belirtildi. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yapılan pas çalışmasında futbolcuların oldukça hırslı ve istekleri olmaları dikkat çekerken, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ise futbolcularını sık sık uyardığı gözlendi. Oyuncularından savunmayı ve hücumu birlikte düşünmelerini isteyen Karaman, saha içinde yardımlaşma içinde olmalarını gerektiğini vurguladı. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular koşu yaparak çalışmayı tamamladı. Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımda ayrı olarak koşu yaptı.

