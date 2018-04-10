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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON

Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı - TRABZON

- Trabzon spor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı - Antrenmandan görüntüler - Kulüp yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu'nun antrenmanı izlemesi Trabzon spor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Jan Durica, Ogenyi Onazi, Hasan Batuhan Artarslan katılmadı. Ayrıca Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Uğur Demirok da izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.Tedavisi tamamlanan Esteban Alvarado, takımdan ayrı koştu.Bordo - mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.Kulüp yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu da antrenmanı kısa süre izledi. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Rektör 

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