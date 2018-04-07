Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu başladı



- Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı.

İki gün sürecek olan ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, başkanlık için yarışacak. İkinci gün seçimin gerçekleştirileceği genel kurulda, 5 bin 758 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 50 yıllık tarihinde 45. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetimin görev süresi aralık ayında yapılacak olağan genel kurula kadar sürecek. Kulüp Genel Sekreteri Gençağa Meriç'in konuşmasıyla saat 10.50'de başlayan genel kurulda 2 adayın ortak kararıyla gösterilen İlhami Algan oy çokluğuyla kongre divan başkanı seçildi. Algan, "Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu yönetmemizde bize gösterilen güvenden dolayı hepinize teşekkür ederim. Trabzonspor bir markadır. Trabzonspor, Trabzon'daki en büyük sivil toplum örgütüdür. Bir telefon mesajıyla 15-20 bin kişiyi toplayacak bir gücve sahiptir. Böyle bir güç Trabzonspor'dan başka Trabzon'da güç yoktur. Böyle bir kuylübün genel kurulunu yapacağız" dedi.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

